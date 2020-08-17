Преображение челябинской Кировки закончится к концу года

Об этом заявили на аппаратном совещании с главой города.

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Сегодня, 17 августа, в челябинской мэрии состоялось традиционное для понедельника аппаратное совещание с главой города Натальей Котовой.

Заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил, что все основные работы по преображению главной пешеходной улицы Челябинска — Кировки — будут завершены до конца этого года.

«Сегодня мы заканчиваем деревянный настил с камнями времени на Кировке. И 17 августа мы планируем поместить на аукцион контракт на установку павильонов прессы, а также четырех информационных стендов. Также до конца следующей недели будут установлены велопарковки», — заявил Сергей Авдеев, заместитель главы Челябинска по социальному развитию.

Чиновник также упомянул, что до конца августа в мэрии должны принять работы по капитальному ремонту фонтана, который в данный момент ведется в полную силу.