Миллиард рублей пойдет на развитие промышленности Челябинской области

Алексей Текслер озвучил несколько инициатив по поддержке предприятий.

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Губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» в режиме ВКС. На встрече глава региона поддержал предложения, подготовленные рабочей группой. Кроме того, Алексей Текслер представил несколько инициатив по господдержке предприятий.



Так, для развития внутрироссийской кооперации губернатор Челябинской области предложил создать специальные страницы регионов в государственной информационной системе промышленности. Она является ключевым информационным инструментом реализации промышленной политики и предназначена для эффективного цифрового взаимодействия предприятий между собой и с органами государственной власти. Также было предложено распространить меры господдержки системообразующих предприятий на градообразующие заводы в моногородах.

«У нас 16 моногородов в области, и каждое градообразующее предприятие для моногорода является системообразующим»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор предложил увеличить лимиты федерального Фонда развития промышленности с полумиллиарда до миллиарда рублей по программе «Проекты развития». Кроме того, по конкретным проектам вынесена инициатива снизить базовую ставку с 5% до 2%. Также Алексей Текслер предложил возобновить финансирование механизма поддержки участников промышленных кластеров, которое на сегодняшний момент сохранилось только на уровне регионов.