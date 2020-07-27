Перестрелка произошла в центре Челябинска

Все участвовавшие лица установлены и задержаны.

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Совсем недавно к прежнему режиму работы, по постановлению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, вернулись рестораны, кафе и бары. Конечно же, многие тут же ринулись в данные заведения, чтобы скрасить летние выходные.

Не обошлось и без инцидентов. Ранним утром 25 июля на Кировке произошла перестрелка. Двое молодых людей что-то не поделили, поэтому решили пустить в ход огнестрельное оружие.

Как сообщили в УМВД по городу Челябинску, данный инцидент зарегистрирован в отделе полиции «Центральный».

«Лица установлены, задержаны. Сейчас проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали «Первому областному» в ведомстве.

На данный момент не известно, есть ли пострадавшие в данной перестрелке.