Территорию городского пляжа озера Тургояк благоустроили в Челябинской области

За год привели в порядок 15 тысяч «квадратов»

В 2022 году жителям Миасса и всей Челябинской области стал доступен благоустроенный городской пляж озера Тургояк. За год там появилась оборудованная зона отдыха с шезлонгами, парковкой и игровыми площадками. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе АНО «Центр компетенций по вопросам городской среды».

В 2021 году территорию пляжа отсыпали скальным грунтом, озеленили, провели освещение и смонтировали систему видеонаблюдения, а также построили парковки, тротуары и ливневки и установили шезлонги, раздевалки и урны.

В 2022 году работы продолжились: на пляже появились детские игровые и спортивные площадки, а также площадки для отдыха.

Всего за пять лет в рамках проекта в Челябинской области благоустроили 934 дворовые территории, 835 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные, площади и аллеи, детские и спортивные площадки. Например, в Кыштыме появился парк на более чем 25 тысяч квадратных метров, а в Кусе благоустроили центральную площадь имени В. И. Ленина. В 2024 году голосование за объекты благоустройства по традиции пройдет весной.