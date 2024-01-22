В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Кусе благоустроили центральную площадь имени В. И. Ленина. На ней отремонтировали подпорную стену, установили малые архитектурные формы и провели новое освещение, сообщает АНО «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды».

Общая площадь благоустройства составила 1 258 квадратных метров. На ней установили дренажную систему ливневой канализации, новые покрытия и ограждения.

В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Подробный список всех объектов можно посмотреть здесь.

Напомним, что в Челябинской области стартовал прием волонтеров на Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Они помогут привлечь участников и объяснить цели проекта.

Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».