Тургояк включат в маршрут программы «Больше, чем путешествие»

Озеро вошло в число 30 лучших достопримечательностей страны

Озеро Тургояк в Челябинской области вошло в список 30 главных достопримечательностей России по итогам конкурса «От южных морей до полярного края». Водоем также занял 3‑е место в номинации «Мечта моего сердца», сообщили в пресс-службе администрации Миасса.



Озеро появится в маршруте программы «Больше, чем путешествие».

«Мы гордимся тем, что наша „жемчужина Урала“ является одним из самых красивых и привлекательных мест страны, и рады, что больше людей узнают о его красоте и уникальности», — сказали в мэрии.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках федпроекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря проекту 170 тысяч человек увидели уникальные места России, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий.