Парк на более чем 24 тысячи «квадратов» обустроили в Челябинской области по нацпроекту

Обновленную территорию получили кыштымцы

В Кыштыме Челябинской области благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроили парк имени Пушкина. Работы проводились в четыре этапа на протяжении двух лет, и общая площадь благоустройства составила 24,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе АНО «Центр компетенций по вопросам городской среды».

Сейчас парк является центром притяжения горожан. Там есть все необходимое для интересного и активного отдыха: скейтбордная и детская площадки, амфитеатр, велодорожки, а также благоустроена береговая линия и обустроены спуски к воде. В парке также есть WI-FI. А за порядком следят с помощью камер видеонаблюдения.

Парк был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Всего за пять лет действия нацпроекта в Челябинской области благоустроили более 1700 территорий, в числе которых 835 общественных пространств и 934 дворовые территории.

В 2024 году в регионе благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами, а также 48 дворов.