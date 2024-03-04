Жители Челябинской области выберут места благоустройства на голосовании с 15 по 17 марта

В регионе обновят 128 общественных пространств

Проголосовать за благоустройство своего муниципалитета в Челябинской области можно в дни выборов президента России — с 15 по 17 марта. Жители региона могут сами решить, что преобразовать — детскую площадку или спортивную, парк или набережную, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Выбрать место для благоустройства можно в пунктах проведения голосования в дни выборов президента России.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента.

В этом году в области займутся благоустройством 128 общественных пространств, которые выбрали жители региона во время голосования за объекты. Кроме того, в 2024 году преобразуют 48 дворов.

В Челябинской области за 5 лет благоустроили более 1700 территорий, включая 934 двора, 835 общественных пространств: парки, скверы, набережные, площади, аллеи, детские и спортивные площадки.