Территорию городского бора в Челябинске законодательно увеличили

Присоединить часть леса было решено для того, чтобы построить хирургический корпус ЧОДКБ.

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Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области провели совещание, на котором приняли решение о присоединении к территории городского бора 55 Га леса. 4,5 Га будет отдано под строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы.

«Сегодня депутаты проявили взвешенный подход. В Медгородке запланировано строительство, на него направлены федеральные средства — 4,5 миллиарда рублей. Мы принимали решение не о уменьшении территории, мы не 4,5 Га убираем, а добавляем 55 Га. Мы рекомендовали органам исполнительной власти внимательно подойти к вырубке. Депутаты комитета по экологии и природопользованию предложили закупить на личные средства деревья, которые будут высажены взамен утраченных», — сообщил сайту «Первый областной» председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Как подчеркнул Владимир Мякуш, дети — это главное богатство, поэтому строительство хирургического центра просто необходимо. Благодаря этому в ЧОДКБ смогут закупить новое оборудование, которое сейчас попросту негде разместить, что позволит развивать направление детской хирургии в регионе.