Областной суд не увидел нарушений в изменении границ Челябинского бора

Часть территории отдали под строительство детского хирургического корпуса.

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Челябинский областной суд признал законным постановление заксобрания региона об изменении границ городского бора. Участок площадью 4,2 гектара отделили ради строительства хирургического корпуса ЧОДКБ.



Иск об оспаривании решения ЗСО в облсуд подали Андрей Талевлин и Владимир Казанцев. Они настаивали на незаконности постановления парламентариев.

Актом изменены границы памятника природы. Согласно нему, общая протяженность Челябинского городского бора составляет 57,28 километров (до внесения изменений эта цифра была равна 53,97 километров), а его площадь —1184,61 гектара, тогда как до изменения она составляла 1130,48 гектара. Отмечается, что данным актом в границы бора были включены территории, расположенные в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс от моста по ул. Худякова до плотины пруда Коммунар.

«Рассматривая настоящее дело в порядке главы 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд не вправе обсуждать вопрос о целесообразности принятия органом оспариваемого акта, поскольку это относится к исключительной компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 215 КАС РФ суд, признавая, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, должен принять решение об отказе в удовлетворении соответствующего иска»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

В пресс-службе суда также отметили, что при проверке процедуры принятия оспариваемого нормативного правового акта, выяснилось, что она соблюдена, территория городского бора не претерпела изменений в сторону уменьшения занимаемой им площади, а значит оспариваемое постановление не нарушает прав истцов. Напомним, что строительство детского хирургического корпуса ЧОДКБ стало предметом споров среди жителей города. Экоактивисты утверждают, что нельзя отдавать территорию под строительство, тогда как медики, специалисты и родители больных детей убеждены в обратном.