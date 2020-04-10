Выборы в Заксобрание Челябинской области пройдут в срок

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 10 апреля, во время традиционного брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что перенос выборов в региональный парламент не планируется.

«Речь о переносе выборов не идет. Вы знаете, что они у нас назначаются за 100 дней до них, даже все календарные сроки у нас еще не истекли и времени достаточно, чтобы все процедуры соблюсти и этот процесс сегодня идет, я не вижу сейчас необходимости отменять выборы», — подчеркнул глава региона.

Южноуральцы отмечают, что депутаты, которые планируют участие в выборах должны начинать работу с избирателями. В условиях самоизоляции проводит подобную работу будет достаточно сложно.