О комфортной среде в городах позаботятся не только главы, но и промышленники

Алексей Текслер в очередной раз призвал территории активнее включаться в участие в конкурсах.

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11 марта в правительстве Челябинской области состоялось совещание губернатора Алексея Текслера с главами муниципальных образований.

В самом начале встречи глава региона в очередной раз поздравил главу Троицка Александра Виноградова с заслуженной победой на ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Город выиграл 90 миллионов рублей из федерального бюджета на проект реконструкции парка культуры и отдыха имени Томина. Алексей Текслер поставил Троицк в пример и отметил, что упорство, с которым муниципалитет рвался к победе, не могло принести другого результата.

На проведение конкурса Правительством Российской Федерации дополнительно были направлены 5 миллиардов рублей. Для того, чтобы привлечь эти средства в регион и улучшить за их счет уровень жизни южноуральцев, муниципалитетам стоит лишь проявить должную активность и желание. К этому и призвал глав Алексей Текслер.

«Тема благоустройства является очень актуальной. Нужно лично каждому уделить внимание вопросам создания современной городской среды, а также участию в соответствующих конкурсах. А минстрой в ежедневном режиме должен помогать муниципалитетам участвовать в этой работе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также во время совещания был заслушан доклад министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего.

Он рассказал, что подобный конкурс был организован и среди предприятий. Промышленников региона призывают позаботиться о благоустройстве окружающей территории.

«Не секрет, что на территории области существует проблема ненадлежащего состояния территорий некоторых промышленных предприятий, которая негативным образом влияет как на экологическую обстановку, так и на состояние комфортной городской среды», — поделился Павел Рыжий.

По его словам, при подготовке был проанализирован опыт целого ряда субъектов в данном вопросе. В рамках конкурса будет оцениваться уровень благоустройства и озеленения территорий, прилегающих к промпредприятиям.

Губернатор отметил, что этот конкурс важен не столько в вопросе эстетики, сколько в направлении сохранения экологии.

«На многих территориях предприятий просто свалки. Нужно, чтобы их убрали и привели территории и здания в надлежащее состояние. Сделать это нужно обязательно», — выделил глава Челябинской области.

По мнению организаторов конкурса, это не только повысит культуру производства, но и положительно скажется на качестве городской среды в общем.