/ Евгений Тефтелев сплясал с юными челябинцами под песню про шоколад. Видео

Глава города задорно воспринял предложение станцевать.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев постоянный гость на городских праздниках. В минувшие выходные градоначальник посетил общественно-политический вернисаж в парке имени Гагарина. Там для гостей были организованы музыкальные и танцевальные площадки, в отдельной зоне представлены дары природы и выпечка от местных мастериц. Глава города вместе с заместителями и депутатами обошли парк. Там им предложили поучаствовать в праздничной программе. Евгений Тефтелев в компании маленьких посетителей вернисажа пустился в пляс.

Еще раз убеждаемся, что челябинцы и гости города любят Челябинск, стараются многое сделать для него. Сегодня мы увидели многие поделки, выступления наших творческих коллективов, людей, заинтересованных в развитии Челябинска. Их достижения мы увидели, и это уже радует. — обратился к участникам вернисажа градоначальник Евгений Тефтелев.

Также в этот день на сцену поднялись победители городского конкурса «Юный Глава города и его команда». Объединение из лицея № 82 стали лучшими. Подробнее о конкурсе читайте здесь.