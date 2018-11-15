/ Евгения Тефтелева сняли с поста мэра Челябинска

Губернатор рассказал, кого хочет видеть у власти.

Серьезное заявление сделал губернатор Борис Дубровский. Он заявил об отставке с поста мэра Евгения Тефтелева. По мнению главы региона, смена власти придаст новый импульс развитию города и улучшит качество жизни челябинцев. Решение было принято на встрече с руководством города 15 ноября.

За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя, были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями. Городской власти в ближайшее время необходимо представить новые идеи и четкий план развития Челябинска, обсудить его с горожанами — общественностью, профессиональными сообществами — и заручиться их поддержкой. — сообщил Борис Дубровский.

Губернатор охарактеризовал будущего руководителя Челябинска: это будет человек, хорошо знакомый с городским хозяйством, открытый для людей, знающий их интересы и нужды, любящий Челябинск и неравнодушный к происходящему в нем.

Смену власти в Челябинске уже прокомментировали политологи. По их мнению, перемены отвечают настроению горожан. Эксперты также называют ожидаемых кандидатов на роль исполняющего обязанности мэра.

Безусловно, кто бы ни пришел сейчас, первые результаты новая городская власть должна предъявить достаточно быстро. Это должна быть фигура, которую поддерживает губернатор, это фигура, которая должна устраивать основные группы влияния и городские челябинские элиты. Нужно проходить согласование, помимо силовых структур получить некое добро в администрации президента. Среди называемых – фигура заместителя Евгения Тефтелева, Владимира Елистратова, еще одного зама Натальи Котовой. Мы знаем, что в кулуарах как вариант рассматривается фамилия руководителя контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина, возможны и какие-то другие фигуры. — сообщил политолог Александр Мельников.

Временно исполняющего обязанности главы Челябинска выберут 20 ноября, на внеочередном заседании челябинской городской Думы.