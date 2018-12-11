/ Названа самая популярная песня прошлого столетия

Ее прослушали более 1.5 миллиарда раз.

Песня «Богемская рапсодия» британской рок-группы Queen названа самой популярной композицией прошлого века. На музыкальных стриминговых сервисах ее прослушали более 1.5 миллиарда раз. Об этом в своем «Твиттере» сообщила компания Universal Music Group.

Срочные новости! «Богемская рапсодия» группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней 20-го века с более чем 1.5 миллиардами воспроизведений. — гласит твит лейбла.

«Богемская рапсодия» была написана лидером Queen Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня была выпущена в виде сингла 31 октября того же года, а затем появилась на альбоме «A Night At The Opera». Композиция имеет необычную музыкальную форму, условно ее можно разделить на несколько музыкальных стилей: опера, баллада, а капелла и хэви-металл.

Песня дала большой толчок развитию карьеры группы, а также сопровождалась видеоклипом, который является одним из самых известных в истории.