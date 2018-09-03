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/ Евгений Тефтелев: «Когда придет время уходить, замену найти будет просто»

Евгений Тефтелев: «Когда придет время уходить, замену найти будет просто»

Градоначальник подвел итоги городского конкурса на звание Юного Главы Челябинска.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Сегодня, 2 сентября, на аппаратном совещании в администрации города помимо традиционных руководителей управлений и глав районов присутствовала группа школьниц. Это победители городского конкурса «Юный Глава Челябинска и его команда». Ученицы лицея № 82 презентовали лучшую программу.

Каждый год мы проводим конкурс на Юного главу города и его команду. С каждым годом участников становится все больше. Думаю, что, когда придет время мне уходить, замену найти будет просто. Причем все больше и больше женщин претендует на эту должность. Это, наверное, правильно. — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Всего в конкурсе «Юный Глава Челябинска и его команда» принимало участие 16 команд. Ученики представляли свои проекты, доказывали необходимость школьного актива и участвовали в публичных слушаниях. Результаты конкурса подвели в выходные на общественно-политическом вернисаже, а уже в начале рабочей недели школьницы оказались в администрации. Здесь им вручили специальную награду — дерево знаний, которая станет переходящей.

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