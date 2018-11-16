/ Эксперты рассказали о возможном политическом будущем Евгения Тефтелева

Как и чем запомнился экс-глава города, чего достиг, и что его и город в ожидает дальнейшем.

Вчера вечером, 15 ноября, на закрытой встрече с руководством Челябинска глава региона Борис Дубровский принял решение об отставке с поста мэра Евгения Тефтелева. По словам губернатора, смена руководителя придаст новый импульс развитию города. Теперь властям в кратчайшие сроки необходимо представить новые идеи и план развития столицы области, и самое главное — заручиться поддержкой общественности.

Свое мнение по поводу отставки Евгения Тефтелева ранее озвучил политолог Александр Мельников. По его словам, смена городской власти в первую очередь отвечает настроению горожан.

Безусловно, кто бы ни пришел сейчас, первые результаты новая городская власть должна предъявить достаточно быстро. Это должна быть фигура, которую поддерживает губернатор, это фигура, которая должна устраивать основные группы влияния и городские челябинские элиты. Нужно проходить согласование, помимо силовых структур получить некое добро в администрации президента. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Александр Мельников считает, что Евгений Тефтелев стал городским начальником в очень тяжелый для Челябинска период, и на его плечи легла большая ответственность по решению многих трудностей областной столицы.

Его задачами было обеспечить жизнедеятельность города и добиться переломных, зримых для челябинцев результатов. Если говорить о первом, то, в целом, не без шероховатостей, но он справился. Хотя поначалу были элементарные проблемы с коммуналкой, но, тем не менее, постепенно, я думаю, что с обеспечением именно жизнедеятельности города администрация под его руководством справилась. — поделился своей точкой зрения с сайтом «Первый областной» Александр Мельников.

Говоря о том, повлияло ли общественное мнение на решение по отставке Евгения Тефтелева, Александр Мельников отмечает, что это общероссийский тренд, и есть повышенное внимание к общественному мнению и четкая реакция на него. В то же время первый заместитель Председателя областного Совета Движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова отметила, что экс-глава города всегда был открыт для жителей и активно шел на контакт.

Он всегда был среди народа, он не был закрыт от общества, легко общался. Потому что не боялся слышать запрос, который идет от населения, это его главный плюс. На, а запомнился он реальными делами, и в первую очередь это свалка, которая, конечно, же плохо помогла. Пошла негативная волна, но он рискнул и взял ее на себя. Потому что он и Борис Александрович — это одна команда, и решение Бориса Александровича, понимая всю ответственность, Тефтелев взял на себя. Мы с ним работали плечом к плечу в областном совете движения «За возрождение Урала», а при Петре Ивановиче Сумине он возглавлял Министерство промышленности. И мы тогда уже с ним хорошо контактировали, и я знаю его как человека дела, и всегда оцениваю его хорошо. Из команды он не уйдет, и просто будет перенацелен на другие наши планы. Причем в предвыборный период Евгений Тефтелев будет для нас очень полезен. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Капкова.

Напомним, решение об отставке Евгения Тефтелева было принято вчера, 15 ноября, на встрече Бориса Дубровского с руководством города. О назначении нового градоначальника известно 20 ноября, во время внеочередного заседания Челябинской городской Думы.