/ Сумма среднего чека на школьные товары выросла в России

В 2018 году чек на покупки для школы увеличился на 23%.

Совсем скоро стартует онлайн-запись первоклашек в школы, а это значит, что летом родители будут заниматься сборами детей в школы. Рассказываем об опыте подготовки к школе родителей в прошлом году. Только в 2018 году чек на покупки для школы увеличился на 23%, сообщает газета «Известия».

Так, сумма одной покупки в магазине в 2018 году в среднем составляла 2,1 тысяч рублей. Эти данные предоставил оператор фискальных данных Сбербанка «ОФД Платформа». Самым дорогим приобретением для родителей стала школьная форма — средний чек на нее составил 1,8 тысяч рублей (это больше на 12,5%, чем в июле 2017 года). Цены на детские футболки выросли на 77% по сравнению с 2017 годом, в среднем на них тратили 390 рублей. Поднялись цены и на школьные брюки (на 14%), пеналы (28%), рюкзаки (13%) и блузки (17%).

Сейчас родители уже стараются приобрести для детей комплект школьной одежды с несколькими вариантами перемен, например, рубашек. В прошлом году семейный бюджет на покупки к школе был небольшим и на покупках к учебному году старались экономить. — оценила ситуацию в 2018 году глава Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Так, стоимость полноценного комплекта одежды для школы, по данным ассоциации, сейчас обходится родителям в 2−3 тысячи рублей.





