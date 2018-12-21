/ Больше экоуроков введут в южноуральских школах

Идею обсудили на круглом столе «Актуальность экологического просвещения в начальных классах общеобразовательных учреждений».

О новом проекте речь зашла во время круглого стола «Актуальность экологического просвещения в начальных классах общеобразовательных учреждений». Участие в заседании общественной палаты приняли представители министерства образования и науки региона, ЗСО, МЧС, ГУ лесами, районных администраций Челябинска, уполномоченного по правам ребенка и общественники.

Как сообщает, пресс-служба общественной палаты региона, занятия содержат в себе не только лекцию, но и творческие задания, настольные игры, анимированные презентации и комиксы.

Проект был представлен экспертом общественной палаты области Олесей Ефимовой. Она рассказала о портале «Экокласс», где в одном месте собраны десятки идей по проведению школьных занятий. Авторами проекта являются межрегиональная экологическая общественная организация «Эка» и центр экономии ресурсов. Кроме того, детально был представлен урок «Как жить экологично в мегаполисе», для учеников 3−6 классов. Над программой занятия работали педагоги-методисты и эксперты-практики.

Помимо самого урока можно установить в классах специальные ящики для сбора макулатуры. Они сделаны из несгораемого материала, абсолютно безопасны. Это идея Пермского края, там в школах установлены именно такие. Дети будут собирать бумагу, а мы оперативно вывозить и сдавать ее на переработку. А затем расскажем школьникам, сколько деревьев удалось им спасти. Дети всегда очень рады, если видят, что их труд действительно помог. — поделилась идеей Олеся Ефимова.

Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки региона Евгения Маркина и эксперт О П Дамира Дракова отметили, что сегодня на территории Челябинской области реализуется много экологически программ, а сама экология как дисциплина интегрирована во многие предметы. По мнению экспертов, новый проект станет прекрасным дополнением в области экологического просвещения детей.

Таких проектов не может быть слишком много. Наша задача — сделать такие экоуроки массовым явлением. Чтобы не один раз в каждой школе прошло, а на постояннойоснове, тогда мы получим результат. Министерство экологии нас в этом поддерживает. Тогда не только взрослые будут детей обучать, тогда и дети, придя домой, расскажут своим родителям, что такое правильные экологические привычки, а чего делать категорически нельзя. — считает депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов.

Затем участники дискуссии выразили свои пожелания проекту. Среди них были предложения включить просветительские проекты экскурсии на предприятие «Втор-Ком», занимающееся переработкой вторсырья, и инициатива охватить экологическими уроками не только учеников начальной школы, но и детей старшего возраста.

В следующем году участники вернутся к теме и обсудят пути реализации проекта.