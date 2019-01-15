/ Новая школа на 500 учеников появилась в Сосновском районе

Борис Дубровский: «Новая школа даст импульс развитию района».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил новую школу, которую построили в поселке Есаульский Сосновского района. Возводить ее начали еще в 2016 году, на эти цели из областного бюджета было направлено 292 миллиона рублей.

В новую школу после новогодних праздников на уроки ходят уже 409 учеников. Этому зданию образовательного учреждения, оборудованному по современным стандартам, были рады и ученики, и учителя.

Сегодня школа «на вырост», но в ближайшие годы в ней будет расти число учащихся. Поселок развивается, и когда молодые семьи видят, что есть хорошая школа, детский сад, они принимают решение остаться и связать свое будущее с этим поселком. Решение о строительстве новой школы было принято в 2016 году, хотя весь поселок ждал эту стройку с 1989 года, уже тогда условия обучения оставляли желать лучшего. Сегодня у всех была возможность увидеть и сравнить: что было и что стало. Сейчас мы видим качественное образовательное пространство. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Школа в поселке Есаульский может соперничать с лучшими учебными заведениями областного центра. В просторном здании оборудован пищеблок и обеденный зал, актовый и спортивные залы, проведена канализация и водоснабжение. На школьной территории расположены спортивные поля и площадки.

В кабинетах оборудованы лаборантские, в школе есть мастерские по робототехнике и микроэлектронике. В каждом кабинете — интернет, интерактивные доски и информационные панели. Оборудованы кабинеты домоводства для девочек и мальчиков.

Благодаря субсидии из регионального бюджета, в 2018 году был приобретен школьный автобус, который привозит в школу ребят из деревни Ключевка. Это позволит разгрузить начальную школу в селе Долгодеревенское.