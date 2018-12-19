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/ Онлайн-уроки могут ввести в сельских школах России

Онлайн-уроки могут ввести в сельских школах России

Идею озвучила министр просвещения России Ольга Васильева.
сегодня в 17:35
  |  Общество

Онлайн-уроки могут появиться в сельских школах России. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева, сообщает газета «Известия».

Для онлайн-образования уже существует достаточная техническая образовательная база в виде «Российской электронной школы». Посетителям сайта доступно более 92 тысяч заданий и занятий. На платформе размещены библиотечные и архивные материалы, а также театральные и музыкальные спектакли.

Для преподавателей такая платформа очень полезна: можно посмотреть лучшие уроки, составить из предлагаемого материала свой план занятия. Много школьников обучается в отдаленных регионах, у нас 26 тыс. сельских школ. И здесь возможность онлайн-обучения совершенно очевидна, и она действительно важна для таких регионов. Но ни что не сможет заменить учителя. — рассказала Ольга Васильева в интервью «Известиям».

Кроме того, Ольга Васильева рассказала, что Министерство просвещения России совместно с «WorldSkills Россия» и Агентством стратегических инициатив работает над обновленным курсом по предмету «Технология». Ïоручение об изменении содержания предмета в майском указе озвучил президент России Владимир Путин.

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