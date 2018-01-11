/ Электронная очередь в первый класс появилась в Челябинске

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Подготовка к новому учебному году в Челябинске началась с наступлением 2018. Старт приемной кампании планируют дать уже 1 февраля. С этого дня заявления будут принимать от родителей школьников, которые проживают на закрепленной за школой территории. Следующий этап кампании начнется до 1 июля, каждое образовательное учреждение само определит дату. Тогда документы будут принимать от всех.
Родителям мы также рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами приема документов, разработанными в каждой школе. На своих сайтах учреждения размещают информацию о плане набора, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечене необходимых документов и другие полезные сведения. — сообщила заместитель председателя Комитета по делам образования Лариса Манекина.
Ознакомиться с перечнем образовательных учреждений можно будет на сайте администрации Челябинска и на сайте Управления образования города. В их числе окажется Образовательный центр № 4 — школа в микрорайоне «Ньютон». Всего в 2018 году, по планам, в школы Челябинска поступят 15 тысяч первоклассников.
Документы, которые необходимы для подачи заявления:
— Документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей);
— свидетельство о рождении ребенка (иной документ, подтверждающий родство ребенка и заявителя);
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания.
В этом году документы можно подать через портал Госуслуг или АИС «Образование Челябинской области». Затем электронные документы нужно подтвердить оригиналами — их будет ждать приемная комиссия образовательного учреждения.