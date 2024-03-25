Стример из Озерска направил для пострадавших от теракта в Подмосковье 2,6 млн рублей

Собранные во время прямой трансляции деньги поступили в Российский Красный Крест

Житель Озерска Александр Шальчинов под ником VooDooSh в соцсетях провел благотворительный стрим, на котором собрал средства для помощи пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. За время прямой трансляции ему перевели 1,6 миллиона рублей, еще один миллион рублей он добавил от себя. Об этом стример рассказал в группе VooDooSh Stream Group во «ВКонтакте».

Стример провел благотворительный марафон по «Героям-3». За время трансляции удалось собрать 1 618 000 рублей.

«Совместными усилиями только с нашего канала собрали 1 618 000 рублей, плюс 1 000 000 рублей добавил от себя, как и обещал. Итого 2 618 000 рублей отправил в фонд Красного Креста», — сообщается в группе.



Стример Александр рассказал, что в день трагедии он был в Москве. Там была запланирована крупная съемка, которая отменилась в связи с терактом. Он вернулся домой и понял, чем может помочь пострадавшим — провести благотворительный стрим.

«Планов на конкретную сумму не было, но по меркам стримов это большие деньги за столь короткий срок. Выражаю благодарность всем участвующим. В целом хочется отметить особую вовлеченность стримеров в желании помочь — другие стримеры и медиа-личности тоже активно участвовали в сборах средств и личных переводах», — сказал Александр.

22 марта в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По последним данным Следственного комитета России, на месте обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Количество пострадавших достигло 180 человек, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура по погибшим. По всей стране, в том числе в Челябинской области, на административных зданиях приспустили флаги. Вместо уличной рекламы установили заставки «Скорбим». Ранее все развлекательные мероприятия по решению главы региона Алексея Текслера были отменены.

Во время стрельбы в «Крокусе» погиб 51-летний житель Сатки Александр Б. По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам окажут необходимую помощь. Также принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета.