В Челябинской области приспустили государственные флаги

24 марта в России объявлен днем общенационального траура по погибшим в «Крокусе»

Сегодня в России — день национального траура по погибшим во время теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Челябинская область скорбит вместе со всей страной. На административных зданиях приспустили флаги, вместо уличной рекламы — заставки «Скорбим». Развлекательные мероприятия отменены.

«Мы чтим память жертв трагедии в „Крокус Сити Холл“, среди которых и наш земляк. Во многих муниципалитетах области возникли стихийные мемориалы, куда жители несут цветы, свечи, оставляют памятные записки. Этот чудовищный теракт, расправа над беззащитными людьми, должен был нас напугать, разобщить, ослабить. Не получится. Самые сложные испытания мы всегда проходили вместе, объединялись. Так будет и сейчас»,— написал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона пожелал здоровья раненым и сил и терпения родным погибших и пострадавших.

Напомним, в результате теракта в концертном зале погибли 133 человека. Разбор завалов продолжается. Около 100 человек находятся в больницах.