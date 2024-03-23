В Челябинской области отменили все развлекательные мероприятия 23 и 24 марта

Распоряжение дал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение об отмене всех развлекательных мероприятий в эти выходные в регионе в связи с трагедией в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«В связи с терактом в торговом центре „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта»,— написал губернатор.

Администрации ряда городов и районов утром 23 марта сообщили об отмене мероприятий. Например, в Челябинске отменили все мероприятия в муниципальных учреждениях культуры. В Южноуральске отменяются все запланированные на эти выходные спортивные мероприятия в ФОКе.

В Нагайбакском районе отменили конкурс-фестиваль тюркских народов «Наурыз». Отменены и другие мероприятия. Праздник «Наурыз» пройдет в другой день. Новая дата будет известна позже.

В других городах и районах Челябинской области по распоряжению губернатора также отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, очные занятия в школах, колледжах и вузах проходят сегодня в дистанционном формате.

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