Житель Челябинской области погиб во время теракта в «Крокусе»

Семье мужчины окажут необходимую помощь

51-летний Александр Б. из Сатки погиб в результате террористического акта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла». Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе правительства Челябинской области, семье погибшего по поручению губернатора окажут необходимую помощь.

«По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам будет оказана вся необходимая помощь. Также принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета. Выражаем глубочайшие соболезнования семье»,— сказали в региональном правительстве.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, на данный момент известно о гибели 115 человек. Личности 41 из них установлены.

Челябинская область скорбит вместе со всей страной. В городах региона на рекламных билбордах рекламу заменили на баннеры «Скорбим». Неравнодушные южноуральцы несут к памятникам цветы, игрушки и свечи.