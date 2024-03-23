Владимир Путин обратился к россиянам в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Глава государства подчеркнул, что все виновные будут наказаны

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Сегодня, 23 марта, президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье терактом. Основные тезисы из обращения главы государства — в материале ИА «Первое областное».

Владимир Путин выразил благодарность медикам скорой помощи и врачам, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы. Также президент поблагодарил тех граждан, которые после нападения оказывали пострадавшим первую помощь.

«Мы поможем всем, в чью жизнь пришла беда»,— сказал он.

Президент сообщил, что все исполнители теракта найдены и задержаны. Всего их 11 человек. Они двигались в сторону Украины, где для них были подготовлены пути отступления. По словам Владимира Путина, все заказчики и исполнители понесут неизбежное и справедливое наказание.

Президент подчеркнул, что это был не просто теракт, а массовое убийство мирных граждан.

24 марта он объявил днем общенационального траура по погибшим в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Владимира Путина, сейчас во всех российских регионах введены меры антитеррористического характера.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта в концертном зале ТРК «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По последним данным, в результате атаки погибли 133 человека.