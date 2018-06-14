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/ Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска

Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска

Сумма страховки не разглашается.
сегодня в 12:14
  |  Общество

Молодой человек, угодивший в госпиталь турецкого курорта Антальи, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Его случай признан страховым, компания готова компенсировать расходы на лечение. Мать пострадавшего молодого человека находится на связи с представителями страховой компании.

Случай признан страховым, все расходы на лечение взяла на себя страховая компания ERV. Страховой суммы по полису, на данный момент, хватает. Сейчас прогнозы врачей утешительные, ждем выздоровления молодого человека. — рассказали сайту «Первый областной» в страховой компании ERV.

Напомним, молодой человек из Челябинска попал в больницу из турецкого отеля. 16-летнего Артема нашли без сознания возле бассейна в ночь на 9 июня. Медики вывели парня из комы, сейчас он находится в сознании и может дышать самостоятельно. О произошедшем рассказали очевидцы.

Сейчас консультационную помощь семье пострадавшего оказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. Ирина Буторина держит связь с мамой пострадавшего подростка.

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