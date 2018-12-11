/ В России повысят минимальный размер оплаты труда

Изменения вступят в силу с 1 января.

Государственная дума России приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда на 117 рублей в среднем по России. С 1 января 2019 года МРОТ, составит 11 280 рублей.

Закон был принят на заседании Государственной думы единогласным решением.

С 1 января следующего года МРОТ будет равняться 100% среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Данный механизм был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года.

Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос. Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей было выше. Но повышение даже на такой размер МРОТ коснется 3,7 миллионов человек, поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом? — сказала на заседании зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

Отметим, что от показателя МРОТ зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций декретных и социальных выплат. Регионы вправе устанавливать более высокий минимальный размер оплаты труда.