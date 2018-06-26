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/ В детском лагере рядом с Миассом обнаружено тело 13-летнего мальчика

В детском лагере рядом с Миассом обнаружено тело 13-летнего мальчика

Ребенок умер на глазах у сверстников.
сегодня в 11:31
  |  Происшествия

Тело 13-летнего мальчика обнаружили в одном из детских лагерей под Миассом. Погибший оказался воспитанником детского дома. По предварительной информации, подросток умер от эпилептического припадка, который начался у него во время игры со сверстниками. Медицинские работники пытались оказать помощь ребенку, однако спасти его не удалось. Свою проверку начали следователи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

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