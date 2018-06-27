/ Южноуральские фтизиатры сократили время диагностики и лечения туберкулеза в 30 раз

В областном противотуберкулезном диспансере провели национальные исследования.

Челябинская область успешно стартовала в проекте Национального научно-исследовательского центра фтизиатрии Министерства здравоохранения РФ. Испытания проходили на площадке регионального противотуберкулезного диспансера. В ходе исследований специалисты намерены изучить методы, с помощью которых они будут максимально оперативно выявлять возбудителя туберкулеза. Это позволит своевременно назначать химиотерапию.

Не секрет, что современная медицина предлагает массу тестов для определения активности микобактерий, разной ценовой категории, иностранного и российского происхождения. Поэтому главная цель проделываемой работы — выбрать самые эффективные тесты, чтобы в дальнейшем создавать новые, более современные и менее затратные алгоритмы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. — комментирует сайту «Первый областной» главный фтизиатр минздрава Челябинской области Марина Лехляйдер.

Уже известны первые результаты национальных исследований. Ранее на определение точного диагноза и назначение лечения требовалось около трех месяцев. Сейчас на аналогичный объем диагностики необходимо всего три дня. Это позволит максимально ускорить выздоровление пациента, сократив время и деньги.