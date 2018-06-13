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/ Туристка рассказала о спасении 16-летнего подростка в Турции

Туристка рассказала о спасении 16-летнего подростка в Турции

Женщина видела, как пострадавшего пытались привести в чувства.
сегодня в 15:37
  |  Общество

Стали известны подробности инцидента с 16-летним подростком, которого обнаружили рядом с бассейном в отеле Антальи. Свидетелем спасения челябинца стала отдыхающая в том же отеле. Женщина утверждает, что видела, как двое мужчин пытались оказать парню первую помощь. В тот момент он уже находился без сознания.

- Русский парень, который откачивал, был вторым, потому что у первого закончились силы. Он не сказал как его зовут. Как мне показалось, он не очень хотел участвовать в этой истории, но, думаю, поговорит. Он увидел, как мальчика вытаскивал из воды за ногу какой-то парень. Потом помог откачивать. Видел, как мальчик нырял в воду несколько раз. — рассказала сайту «Первый областной» туристка Яна Лепсак.

Напомним, 16-летний челябинец утонул во время отдыха в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии. Там во время прогулки молодой человек при невыясненных обстоятельствах оказался в воде. Позже его нашли без сознания рядом с бассейном. Артем впал в кому и несколько дней находился в реанимации. Сейчас его состояние стабилизировалось. Сумма страховки пока покрывает стоимость пребывания в клинике.

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