/ Туристка рассказала о спасении 16-летнего подростка в Турции

Женщина видела, как пострадавшего пытались привести в чувства.

Стали известны подробности инцидента с 16-летним подростком, которого обнаружили рядом с бассейном в отеле Антальи. Свидетелем спасения челябинца стала отдыхающая в том же отеле. Женщина утверждает, что видела, как двое мужчин пытались оказать парню первую помощь. В тот момент он уже находился без сознания.

- Русский парень, который откачивал, был вторым, потому что у первого закончились силы. Он не сказал как его зовут. Как мне показалось, он не очень хотел участвовать в этой истории, но, думаю, поговорит. Он увидел, как мальчика вытаскивал из воды за ногу какой-то парень. Потом помог откачивать. Видел, как мальчик нырял в воду несколько раз. — рассказала сайту «Первый областной» туристка Яна Лепсак.

Напомним, 16-летний челябинец утонул во время отдыха в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии. Там во время прогулки молодой человек при невыясненных обстоятельствах оказался в воде. Позже его нашли без сознания рядом с бассейном. Артем впал в кому и несколько дней находился в реанимации. Сейчас его состояние стабилизировалось. Сумма страховки пока покрывает стоимость пребывания в клинике.