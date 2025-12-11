Стоимость новых елочных игрушек в Челябинске доходит до 10 тысяч рублей за штуку

А наборов советских украшений — до 190 тысяч

На дворе уже 11 декабря, еще неделька — и челябинцы начнут потихоньку украшать елки (а кто-то, может быть, не выдержал и уже в начале декабря подготовил свой дом к приходу Нового года). Живые и искусственные деревья — все будут стоять в россыпи стеклянных и пластиковых, советских или трендовых игрушек. Мы в редакции 1obl.ru задумались: а какие самые дорогие украшения для елки можно найти в Челябинске? Делимся нашей подборкой.

За дорогими игрушками мы отправились в несколько магазинов и на сайт объявлений. Начнем с того, что можно купить вживую.

Итак, стоимость самых дорогих игрушек, которые мы нашли, доходит до 10 тысяч рублей. Такую цену придется заплатить, например, за хоккеиста из советского мультика, боксера, снеговика с балалайкой, мальчика с собакой или кораблик. На этикетке этой серии указано, что произведены они в Польше.

Вот Снегурочка за 10 тысяч. А вот такая Баба-яга, к слову, стоит ненамного дешевле — 9 тысяч.

Мягкие елочные игрушки, которые сойдут за интерьерных кукол, можно найти за 5—6 тысяч рублей.

В районе 3 тысяч продаются герои сказок, советских мультфильмов и зарубежного кинематографа. За эту цену много шаров, выполненных в стиле советских украшений.

Игрушки с символом нового года — лошадкой — идут по 2—2,5 тысячи. И это, кстати, не только шары: есть лошади-балерины, принцессы, Деды Морозы.

Много игрушек в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч рублей: короны, расписные шары, Коньки-горбунки, часы, Деды Морозы, бусы из прозрачных хрусталиков, театральные люстры. И просто расписные шары, в том числе с изображениями городов России.

Есть и дешевле — по 1000 и 1200 рублей, некоторые с пометкой «ручная работа». Возможно, несколько сотен к цене этим игрушкам прибавляют изображения лошадей или подписи «винтажный шар». Хотя встречаются игрушки ручной работы и по 500—600 рублей.

Кстати, в диапазоне плюс-минус тысяча рублей встречаются интересные украшения: мухоморы, птички разных видов, шпроты и банки с икрой, Деды Морозы в хоккейной форме, матрешки, воздушные шары. Еще дешевле можно найти брокколи — никогда не думали украсить елку капустой?

И куда без балерин в Новый год. В среднем такие игрушки будут стоить около 1000—1200 рублей.

Переходим к наборам. Самые дорогие — по 15 тысяч рублей за три и 20 тысяч — за четыре фигурки. Есть наборы по 15 и 19 тысяч за пять фигурок, по восемь — за три. Это цены на «Клинскую игрушку».

А теперь — к игрушкам, которые продают в интернете. И сразу зайдем с козырей: в Курчатовском районе выставили коллекцию советских украшений за 190 тысяч рублей. Продавать планируют только одним лотом, в нем примерно 200 игрушек на прищепках и более 2,5 тысячи подвесных.

Фото: «Авито»

Есть несколько наборов по 50 тысяч рублей. Опять же, это фигурки времен СССР: собачки, зайчики, шишки.

Фото: «Авито»

Вот такой шар с надписью «50 лет Октября» кто-то выставил за 100 тысяч рублей.

Фото: «Авито»

Несколько объявлений есть с игрушкой на прищепке в виде старухи из «Золотой рыбки». За нее челябинцы хотят получить 26—28 тысяч рублей.

Фото: «Авито»

Интересные вот такие экземпляры старинной ватной игрушки. Таких продается сразу несколько: Иванушка с Жар-птицей, Арлекин, Дама в белом, Девочка в шубе. Они обойдутся примерно в 20 тысяч рублей.

Фото: «Авито»

Переходим к современным игрушкам. За набор ручной работы просят в среднем 20—30 тысяч. Заказать можно героев мультфильмов и даже персонажей из «Гарри Поттера». А можно заплатить 15—16 тысяч всего за одну фигурку ручной работы.

Фото: «Авито»





