Как челябинцам украсить елку — тренды нового, 2026 года

В моде красные оттенки, урожай на ветвях, солома и СССР

Челябинск наконец-то засыпало снегом, входные группы магазинов и ресторанов постепенно украшают к главному празднику года. В домах появляются новогодние символы — зеленые красавицы, обмотанные яркими гирляндами. На них мы всегда вешаем лучшие или, может быть, памятные игрушки. Но как украсить новогоднюю елку так, чтобы выделиться? Чтобы это было со вкусом и радовало глаз? Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала дизайнер интерьера Татьяна Романова.

Новогодний тренд этого года четко разделил традицию на два лагеря. С одной стороны — смелые арт-инсталляции, где от елки остается лишь силуэт. С другой — теплая классика, которая вернулась в формате ностальгии по СССР.





«Очень много тенденций, когда елка как арт-объект — из моношаров разнокалиберных, текстиля с разными защипами и драпировками, пакетов любых форм или сена. Хвои нет, но внутри много подразделов, где может проявиться любая творческая идея»,— поделилась Татьяна.

Это может быть текстиль, елка из деревяшек, брусочков, бумаги, картона или любого другого материала. Такая елка создана не для уюта, а для визуального акцента — точно подойдет любителям выделиться. И, конечно, тем, чьи животные любят побаловаться с веточками. Необычные елки точно устоят от их пакостей.

Второй тренд более классический. Здесь уже есть хвоя, и она может быть совершенно разной.





«Желательно, чтобы всегда елка вписывалась в интерьер. Она не должна смотреться как-то отдельно в окружении интерьера. Здесь уже могут быть и канделябры внутри елки, и свечи, и игрушки необычной формы», — продолжает дизайнер.

Помните те самые стеклянные сосульки, которые мама всегда запрещала трогать? Так вот, они снова в моде. Чем больше, тем лучше. «Обледенелая» елка создает сказочную атмосферу.

Любители ностальгировать улыбнутся — яркие композиции периода СССР тоже к нам вернулись. Открытки, бумажные гирлянды, картонные флажки и стеклянные игрушки теперь относятся к стильному арт-объекту. А еще спрос на них взлетел аж на 130% — желание окунуться в детство преследует челябинцев как никогда, особенно в пору волшебства и чудес.





«Они делятся на два подстиля: фешен-елка — как арт-объект и елка — как что-то уютное, сделанное своими руками, семейное и душевное. Нужно понимать, что вам ближе, что гармонично будет смотреться в вашем интерьере и какой эффект вы хотите»,— отметила Татьяна Романова.

Популярность набирает и патриотичный стиль «а-ля рус».

«Такое направление сейчас особенно популярно в год Огненной лошади. Это все яркие оттенки красного и оранжевого и знаменитая картина Кузьмы Петрова-Водкина „Купание красного коня“ олицетворяет эти цвета. Опять же тема трендовая сейчас — это народный стиль, за единство, за Россию, за объединение народа, патриотизм», — подчеркивает она.

К направлению «а-ля рус» относится и урожай, в том числе яблоки и груши, баранки, солома, натуральные материалы, сухоцветы как природный материал. Конечно, речь идет не про настоящее продовольствие, а про игрушки, имитирующие их.





«Я бы не рекомендовала бежать за трендами, а все-таки чувствовать изнутри то, что ближе. Для каждого Новый год — это все-таки особый праздник и особые отношения. Для одних это камерное уютное мероприятие с семьей, для других — огромное празднование большого события, жизненного заряда энергии на целый год», — заключила дизайнер.

Напомним, институт цвета Pantone выбрал цвет 2026 года — «облачный танцор». Корреспондент ИА «Первое областное» собрал целую подборку кадров фотографов медиахолдинга, в которых свое место нашел цвет нового года. Это возможность взглянуть на оттенок под другим углом и, может быть, даже нарядить елку в самые светлые оттенки.