Новогодние игрушки челябинской мастерицы разлетаются по всему миру

Необычные подарки в ретростиле дарят светлые и теплые воспоминания

Старый Новый год окончательно поставил точку в череде зимних тожеств. И сегодня мы предлагаем вам полюбоваться работами челябинки Надежды Денисовой, которая мастерит изумительные елочные игрушки из ваты.

В детстве Надежда окончила художественную школу и, хотя сегодня ее работа далека от искусства, она любит что-то придумывать, рисовать, лепить, вязать, шить и находит применение своим работам.

«У меня три дочки, поэтому новогодние поделки делаем каждый год в садик, в школу. Сейчас в магазинах очень много разных материалов для творчества: блесток, страз, стикеров, лент и всевозможных мелочей. Но делать игрушки из ваты — это отдельное искусство, которое приносит удовольствие и дает возможность проявить себя в творческих конкурсах. А перед Новым годом в школе мы приняли участие в благотворительной ярмарке и специально сделали много брелочков из ваты в виде варежек и новогодних сапожков», — рассказывает Надежда.

Елочные игрушки мастерица делает в технике папье-маше — это наложение слоев ваты с клейстером. Работа трудоемкая и занимает много времени, ведь каждый слой должен хорошо просохнуть. Несмотря на довольно простую технику, папье-маше, по словам мастерицы, дает много возможностей для реализации идей.

Идеи для игрушек Надежда черпает из старых мультфильмов, из детских воспоминаний или выдумывает сама. Пару лет назад в одной из библиотек Челябинска проходила выставка детской новогодней литературы 1960—1980 годов. Под впечатлением от иллюстраций из книг, на которых были изображены дети, увлеченные зимними забавами, Надежда загорелась идеей «оживить» этих персонажей.

«И сегодня я продолжаю создавать из ваты малышей со страниц детских книг и открыток. Такие игрушки становятся прекрасным подарком друзьям и знакомым на Новый год и Рождество. Мне кажется, что стиль ретро нравится людям из-за воспоминаний, как правило, очень светлых и теплых. А ретроигрушки — это особенный атрибут Нового года, который возвращает нас мысленно в детство, счастливое, беззаботное и радостное. Ведь мои игрушки очень похожи на ребятишек, с которыми мы ходили в детский сад, играли во дворе. Я стараюсь передать атмосферу детства, одеваю их в шубки, валенки и мои любимые шапки-ушанки, ставлю на лыжи или коньки. А помните авоськи? Это же потрясающе! У меня есть и такие игрушки», — замечает Надежда.

А это — сама Надежа (справа) и ее брат

Кстати, игрушки ручной работы ценятся не только в России. Многие игрушки Надежды нашли своих хозяев и в других странах. Мастерица уверена, что такие подарки никого не оставят равнодушными.









Надежда Денисова в детстве и сейчас

Новый год в семье Надежды — один из самых любимых праздников. Близкие мастерицы стараются провести его вместе: накануне Нового года вся семья ходит в театр, а на елке с 1 по 14 января каждое утро волшебным образом «появляются» конфеты.

Нашим читателям Надежда Денисова пожелала вдохновения и побольше свободного времени для реализации творческих идей.

Материал поготовлен ИА «Первое областное»