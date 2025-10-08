В челябинских магазинах в начале октября выложили новогодние украшения

На прилавках появились игрушки с лошадками и календари

Еще только начало октября, а в Челябинске уже «запахло» Новым годом. Магазины засверкали блестящими елочными игрушками и дождиком, снежными шарами, гирляндами и даже искусственными елками. Фотограф ИА «Первое областное» прогулялся по магазинам и нашел точки, где к празднику готовы уже сегодня.

Шары вывесили самых разных цветов и размеров: от красных до синих, от маленьких до огромных. При желании челябинцы уже сейчас могут нарядить елку так, как им захочется: в сине-серебряные или красно-желтые цвета, только в идеально круглые шары или самые разные фигурки птичек, снеговиков или сов.

Кстати, очень много на полках игрушек в виде лошадок. И правильно: следующий год как раз будет под покровительством этого животного. Можно найти елочные фигурки с лошадками-кокетками на каблучках и в платьях, с конями на коньках (какая ирония), балеринами. Есть менее мультяшные игрушки, например жеребцы, вставшие на дыбы.

Также можно найти классические новогодние украшения: дедов-морозов, щелкунчиков, елочки.

Хочется оригинальную елку? Пожалуйста — на выбор есть игрушки в виде банки икры, шпрот. А еще можно найти героев старых мультфильмов или же украшения, напоминающие советские елочные фигурки.

Уже можно найти и просто декор для дома: снежные шары, подсвечники, статуэтки, миниатюры с елками. Есть и куклы, которые можно усадить на полочки или поставить под елку.

В сетевых продуктовых и хозяйственных магазинах выложили календари на следующий год, носки с оленями, пледы, тапочки с надписью «Merry Christmas!».

Напомним, в январе 2026 года челябинцы будут отдыхать рекордные 12 дней.