В Челябинске вырос спрос на советские елочные игрушки

Горожане ищут и отдельные раритеты, и целые наборы

Создавать праздничную атмосферу челябинцы начали еще в ноябре — многие покупают елочные игрушки и другой декор в интернете. За месяц продажи искусственных елок в областной столице выросли в 2,2 раза, а елочных шаров — вдвое. Такими данными с сайтом 1obl.ru поделились на «Авито».

Настоящий ажиотаж сложился вокруг советских елочных игрушек. Спрос на них в ноябре подскочил на 130%. Покупатели ищут как отдельные раритеты, так и целые наборы, позволяющие воссоздать наряды елок как из детства.





Фото: скриншот с «Авито»

В Челябинске продают как относительно доступных «Деда Мороза с елкой» за 600 рублей, так и более серьезные коллекционные лоты. Например, набор из 62 стеклянных игрушек «Малютка». Он оценивается в 2400 рублей. Цена, как отмечают продавцы, зависит от редкости сюжета, сохранности краски и особенно — оригинальных колпачков и петелек.





Параллельно горожане присматривают и символ наступающего 2026 года — лошадь. Помимо фабричных украшений, популярностью пользуются игрушки ручной работы. За вязаные атрибуты в виде лошадок просят 350 рублей, а за расписанные стеклянные шары с авторской росписью — от 430 рублей.





Фото: скриншот с «Авито»

Покупка елочных игрушек для многих челябинцев превратилась из бытовой задачи в особый ритуал. Люди готовы тратить время на поиск уникальной вещи — будь то винтажная сосулька из прошлого века или современное решение — по типу баранок на новогоднем дереве.