Старшеклассники Челябинской области могут вернуться в школы в мае

Учреждения откроются там, где ситуация с коронавирусом наиболее благоприятна.

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Школьники Челябинской области могут выйти на учёбу после майских праздников. Речь идёт о старшеклассниках из населенных пунктов, где ситуация с коронавирусом наименее опасна.



О том, что учащиеся старшего возраста могут вернуться за парты уже скоро объявила вице-губернатор Ирина Гехт. Этот вопрос обсуждался с министерством образования региона, однако решение по этому поводу будет зависеть от эпидобстановки в области.

«Может быть уже после майских праздников те территории, школы, где у нас благополучная ситуация, начнут принимать детей, и мы продолжим процесс образования. Особенно это касается старшеклассников, но всё будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в отношении заболеваемости»,— сказала Ирина Гехт.

Затронула Ирина Гехт и тему дистанционного образования. Вице-губернатор заявила, что Челябинская область справилась с предложенным ей вызовом, а сейчас система «Сетевой город» работает стабильно. «Рекорд был более 500 000 посещений, то есть увеличена мощность трафика, поэтому здесь впереди только совершенствование и новые формы дистанционного образования, которые нас ждут», — подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, о том, что южноуральские школьники могут вернуться в школы уже в мае ранее говорил министр образования области Александр Кузнецов. По его словам, министерство рассчитывает, что образовательный процесс закончится в обычном режиме, однако в этой ситуации большую роль играет эпидемиологическая обстановка в регионе дата снятия ограничений.