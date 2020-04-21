Как выстроена работа дежурных групп детских садов в Челябинской области

Об этом рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

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В Челябинской области зафиксировали прирост детей в дежурных группах детских садов, так как многие родители начали выходить на работу. Многие беспокоятся о том, как обстоят дела с профилактикой коронавируса в детсадах.

Министр образования и науки в Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что в детских садах соблюдают все меры предосторожности, каждый день в помещениях проводят обработку, учитывая требования Роспотребнадзора.

«Эта ситуация контролируется и нами, и нашими коллегами Роспотребнадзора. Дополнительно поставлены антибактерицидные лампы, проводится дополнительная уборка», — рассказал Александр Кузнецов.

Также родители беспокоятся о ежедневных прогулках. По словам министра образования и науки области, дети гуляют, но лишь на своих площадках. Этого никто не запрещает.

Отметим, что дежурные группу небольшие, в среднем в одной такой группе находятся 10 человек.

«Мы стараемся поддерживать наполняемость групп. По сегодняшнему дню средняя наполняемость не более 12 человек. К сожалению, на некоторых территорий выходили за пределы этой цифры, но мы тут же поправляли ситуацию. Мы стараемся, чтобы в группах были в районе 10 человек, не больше. Нам, конечно, не хочется, чтобы детские сады стали рассадниками коронавируса. Бдительно наблюдаем за ситуацией, я думаю, что мы справимся с ней»,— заявил министр.

Напомним, что карантин в Челябинской области продлен до 30 апреля. Потому без острой необходимости не стоит лишний раз выходить на улицу, обязательно нужно держать дистанцию и соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции.