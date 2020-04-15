Чебаркульские школьницы, спасшие из ледяной воды двоих детей, рассказали, как это было

Случай произошел еще в начале марта.

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В небольшой деревне Казбаево Чебаркульского района Челябинской области для очистки пруда вырыли траншею. И привычный для местных путь из одной части деревни в другую оказался недоступен. Поэтому все пробираются по тропинке через болото.

Такой путь был и у двух школьниц — Виолетты и Эмилии Нуранбековых. 11 марта они возвращались со школы, но почему-то решили подойти к траншее, где, как оказалось, тонули двое мальчишек.

«Почему-то в этот день нас потянуло именно пойти вот этой дорогой. И мы услышали крики о помощи. Подбежали к этому месту и увидели, как вон там уже мальчики вовсю тонут», — делится Виолетта Нуранбекова

Глубина составляла больше четырех метров, а вода в ней - ледяная. Мальчики провалились под лед, но спастись самостоятельно у них не получалось. Тогда сестры не раздумывая принялись их спасать, ведь один из детей уже начал тонуть.

«Один из них — Арсений, он уже уходил с головой под воду. Там за ним был еще Максим. Мы сначала спасли Арсения, он больше нуждался в помощи, потом Максима вытащили, подтянули за руки», — рассказала Виолетта.

Затем вторая сестра — Эмилия — побежала домой за теплой сухой одеждой для мальчишек, а также за помощью взрослых.

«Я побежала бегом домой за теплыми вещами. Взяла теплые вещи и обратно прибежала. Мы сняли мокрые куртки их тяжелые, переодели в сухое. И потом позвали взрослого, чтоб он их увез домой», — поделилась Эмилия Нуранбекова.

Когда мальчишки были спасены, сестры отправились домой к Эмилии, где уже ее мама оказывала им помощь, ведь девочки были очень взволнованы, и им нужно было успокоиться.

«Их трясло, они плакали. У меня самой давление поднялось, я боялась. Говорила раньше, что дорогу не сделают, пока кто-нибудь не утонет», — отметила мама Эмилии Бибинур Нуранбекова.

Часть траншеи засыпали уже на следующий день после этого случая. А самих девочек уже готовятся представить к награде. МЧС России готовит ходатайство о награждении медалями «За спасение погибающих на воде». Но как признаются сами девочки, они бы снова кинулись на помощь, повторись бы эта ситуация.