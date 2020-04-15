Башкирские школьники выезжают в Челябинскую область, чтобы скачать домашнее задание

В деревне Кульметово нет доступа к быстрому интернету.

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Школьники и студенты, живущие в селе Кульметово, которое находится на границе Челябинской области и Башкортостана, вынуждены делать домашние задание и учить уроки на дорогах в машинах. Все из-за того, что в самом посёлке проблемы с мобильным интернетом.



В Кульметово доступен только интернет сети 2G, который на порядок хуже нынешнего стандарта 4G. Из-за этого родители вместе с детьми вынуждены выезжать на дорогу за 4 километра от деревни, чтобы поймать стабильный и быстрый сигнал, который позволит скачать домашнее задание, сделать, а после отправить его.

«У нас в деревне нет условий обучатся дистанционно. Скорость интернета 100 килобит в секунду. Мы не можем загружать задания и отправлять их вовремя. Чтобы открыть одно задание надо ждать около двух часов. Межевская дорога стала местом обучения наших ребят. Можете приехать посмотреть сколько машин стоят на дороге, и в них дети сидят с ноутбуками», — рассказали жители села.

В пресс-службе минцифразвития Башкортостана подтвердили, что проблема с интернетом в Кульметово действительно существует. Тем не менее, в ведомстве считают, что нынешних скоростей должно хватить для дистанционного обучения школьников и студентов.

«Деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами в период перехода на дистанционный образовательный процесс», — прокомментировали в пресс-службе минцифразвития Башкортостана.

Провести к посёлку оптическую связь за короткий срок не получится, поскольку на это требуются силы и средства. Кроме того, на данный момент оператор испытывает проблемы с загруженностью из-за режима самоизоляции. Решение о подключении деревни к быстрому интернету будет принято не раньше июля.