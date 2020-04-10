Южноуральские школьники могут вернуться на уроки в мае

Об этом заявил министр образования региона.



Послушать 00:00

«Пока мы не предполагаем что-либо менять в режиме окончания учебного года, мы рассчитываем, что ограничительные мероприятия будут сняты, и в мае месяце мы всё-таки сможем выйти на очную учёбу и закончить всё в нормальном очном режиме»,

— рассказал на брифинге министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

«Я поддерживаю контакт со своими коллегами в чате региональных министров. По-моему другие регионы не торопятся принимать такие решения. Видимо, там есть какие-то особенности жизни в Хабаровском крае, которые подтолкнули коллег к принятию такого решения. Ещё раз, хотел бы повторить — торопится здесь не будем. Принимать сейчас решение о том, что нам делать в мае месяце, я бы сейчас не стал торопиться с этим вопросом»,

— подчеркнул Александр Кузнецов.

Школьники Челябинской области могут вернуться за парты уже в мае. Об этом сегодня, 10 апреля, на брифинге по вопросам образования в регионе рассказал руководитель областного минобра Александр Кузнецов.В первую очередь всё зависит от соблюдение людьми режима самоизоляции, считает министр. Если выполнять все рекомендации, то ограничения уже скоро будут сняты. Министр образование также подчеркнул, что ведомство в этом вопросе находится в постоянном контакте с медиками, Роспотребнадзором и администрацией региона.При этом Александр Кузнецов высказался и по поводу выпускников 9 и 11 классов этого года. По словам министра, несмотря на всю ситуацию экзамены у них стопроцентно состоятся. Единственное, что может сдвигаться — это сроки проведения. У выпускников 9 классов точно пройдут экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы сейчас находятся на стадии обсуждения.Прокомментировал министр образования и информацию о решении Хабаровского края остановить учебный процесс в связи с пандемией и отпустить детей на каникулы. На данный момент принимать такое решение в Челябинской области преждевременно, и в первую очередь нужно смотреть на развитие эпидемической ситуации.Напомним, что с начала этой недели большинство южноуральских школьников находятся на дистанционном обучении. Это связано с распространением коронавирусной инфекции по территории региона и введением режима всеобщей самоизоляции.