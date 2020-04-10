Послушать
00:00
Школьники Челябинской области могут вернуться за парты уже в мае. Об этом сегодня, 10 апреля, на брифинге по вопросам образования в регионе рассказал руководитель областного минобра Александр Кузнецов.
В первую очередь всё зависит от соблюдение людьми режима самоизоляции, считает министр. Если выполнять все рекомендации, то ограничения уже скоро будут сняты. Министр образование также подчеркнул, что ведомство в этом вопросе находится в постоянном контакте с медиками, Роспотребнадзором и администрацией региона.
«Пока мы не предполагаем
При этом Александр Кузнецов высказался и по поводу выпускников 9 и 11 классов этого года. По словам министра, несмотря на всю ситуацию экзамены у них стопроцентно состоятся. Единственное, что может сдвигаться — это сроки проведения. У выпускников 9 классов точно пройдут экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы сейчас находятся на стадии обсуждения.
Прокомментировал министр образования и информацию о решении Хабаровского края остановить учебный процесс в связи с пандемией и отпустить детей на каникулы. На данный момент принимать такое решение в Челябинской области преждевременно, и в первую очередь нужно смотреть на развитие эпидемической ситуации.
«Я поддерживаю контакт со своими коллегами в чате региональных министров.
Напомним, что с начала этой недели большинство южноуральских школьников находятся на дистанционном обучении. Это связано с распространением коронавирусной инфекции по территории региона и введением режима всеобщей самоизоляции.