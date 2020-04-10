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Школьники Челябинской области могут вернуться за парты уже в мае. Об этом сегодня, 10 апреля, на брифинге по вопросам образования в регионе рассказал руководитель областного минобра Александр Кузнецов.

В первую очередь всё зависит от соблюдение людьми режима самоизоляции, считает министр. Если выполнять все рекомендации, то ограничения уже скоро будут сняты. Министр образование также подчеркнул, что ведомство в этом вопросе находится в постоянном контакте с медиками, Роспотребнадзором и администрацией региона.

«Пока мы не предполагаем что-либо менять в режиме окончания учебного года, мы рассчитываем, что ограничительные мероприятия будут сняты, и в мае месяце мы всё-таки сможем выйти на очную учёбу и закончить всё в нормальном очном режиме», — рассказал на брифинге министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

При этом Александр Кузнецов высказался и по поводу выпускников 9 и 11 классов этого года. По словам министра, несмотря на всю ситуацию экзамены у них стопроцентно состоятся. Единственное, что может сдвигаться — это сроки проведения. У выпускников 9 классов точно пройдут экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы сейчас находятся на стадии обсуждения.

Прокомментировал министр образования и информацию о решении Хабаровского края остановить учебный процесс в связи с пандемией и отпустить детей на каникулы. На данный момент принимать такое решение в Челябинской области преждевременно, и в первую очередь нужно смотреть на развитие эпидемической ситуации.

«Я поддерживаю контакт со своими коллегами в чате региональных министров. По-моему другие регионы не торопятся принимать такие решения. Видимо, там есть какие-то особенности жизни в Хабаровском крае, которые подтолкнули коллег к принятию такого решения. Ещё раз, хотел бы повторить — торопится здесь не будем. Принимать сейчас решение о том, что нам делать в мае месяце, я бы сейчас не стал торопиться с этим вопросом», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Напомним, что с начала этой недели большинство южноуральских школьников находятся на дистанционном обучении. Это связано с распространением коронавирусной инфекции по территории региона и введением режима всеобщей самоизоляции.