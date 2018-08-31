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/ Проезд в челябинских трамваях подорожает с приходом осени

Проезд в челябинских трамваях подорожает с приходом осени

Пассажирам за одну поездку придется отдавать 23 рубля.
сегодня в 08:30
  |  Общество

С 1 сентября стоимость проезда в трамваях Челябинска поднимется до 23 рублей. Об этом проинформировали пассажиров в «ЧелябГЭТе». Таким образом транспортная служба завершила летнюю «акцию», направленную на повышение пассажиропотока в застойный период. Цена на проезд в троллейбусах останется на прежнем уровне.

«Челябинский городской электрический транспорт» информирует пассажиров о том, что с 1 сентября устанавливается стоимость проезда на перевозку пассажиров и провоз ручной клади за наличный расчет для трамвая — 23 рубля за одну поездку для троллейбуса — 20 рублей за одну поездку. — рассказали сайту «Первый областной» транспортники.

Отметим, что изменятся цены на проезд и для обладателей пенсионного удостоверения. Чтобы прокатиться на любом электротранспорте — трамвае или троллейбусе, пассажирам старшего возраста придется отдать 11 рублей 50 копеек.

Напомним, транспортные службы понизили стоимость проезда на 3 рубля в июне 2018 года. В «ЧелябГЭТе» посчитали, что смогут привлечь дополнительный поток пассажиров. Также летом произошло еще одно «нововведение» — после оплаты кондукторы на некоторых маршрутах стали выдавать бумажные билеты. Проездной вызвал ностальгию у пассажиров.

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