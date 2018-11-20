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/ Подорожание проезда в маршрутках признали незаконным в Челябинске

Подорожание проезда в маршрутках признали незаконным в Челябинске

Сразу 24 перевозчика нарушили закон.
сегодня в 17:43
  |  Общество

Уже год челябинцы платят 25 рублей за проезд в маршрутке. Горожане привыкли к такой сумме, однако накануне стало известно, что 24 перевозчика подняли цены незаконно. Они даже не пытались создавать конкуренцию, предлагая проезд всего за 23 рубля. Кроме того, между перевозчиками было заключено соглашение.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов). В отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административных правонарушениях. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном УФАС.

В сговоре не участвовали только ООО «Общественный городской транспорт».

Нарушители: ООО «Такси-Сервис», ООО «Такси-Сервис Ком», «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-Авто», ООО «Урал-Дом», ООО «Сервис-Транс», ООО «Автолайн», И П Осинский, ООО «Кумир-Автолайн 2», ООО «Автобан», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Автолига», ООО «Первая Гильдия+», ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», И П Деменюк, ООО Предприятие «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Консул», ООО «АвтоЛуч», И П Темникова и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

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