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Бумажные билеты вернулись в челябинские трамваи

У пассажиров есть возможность заполучить «счастливый» проездной.
сегодня в 15:24
  |  Общество

Пассажиры челябинского электротранспорта вернулись в прошлое. В трамваях вновь начали выдавать проездные билеты старого образца. Челябинцы разыскивают «счастливые» билетики, на которых сумма трех левых цифр равна сумме трех правых. Получить проездные можно за оплату наличными. Многие горожане отметили, что такое «нововведение» вызвало у них ностальгию.

Здорово! Потом будем их глотать как в детстве, если билетик счастливый. — поделилась эмоциями челябинка Юлия Габайдуллина.

Катушка с билетами скоро исчезнет из электротранспорта, так что челябинцам нужно поспешить.

Напомним, ранее стоимость проезда в городском транспорте снизилась. На летний период пассажиры отдают вместо 23 рублей всего 20. Стоимость распространяется на тех, кто ездит за наличный расчет. Стоимость проезда для пенсионеров также снизилась. Теперь пожилые люди отдают всего 10 рублей.

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