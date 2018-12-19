/ Проезд в пригородных поездах Челябинска станет дешевле

В Челябинской области утверждена программа по развитию транспортной доступности.

1 миллиард 340 миллионов 565 тысяч рублей вложит регион на реализацию госпрограммы развития транспортной доступности. Сегодня на заседании правительства ее утвердил губернатор Борис Дубровский. Рассчитана программа на ближайшие 3 года. Средства, в первую очередь, потратят на поддержку садоводов, то есть снижение проезда электричках и садовых автобусах. На это из областного бюджета направлено около 70 миллионов рублей.

Сады и огороды являются существенным подспорьем в хозяйстве очень многих южноуральцев. На территориях, где нет регулярного автобусного сообщения, необходимо развивать и поддерживать садовые сезонные межмуниципальные маршруты. В качестве мер соцподдержки мы сохраняем льготный проезд для пенсионеров-садоводов на междугородних автобусах. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, около 522 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на возмещение потерь перевозчикам. Это делается, чтобы снизить финансовую нагрузку на пассажиров.

Отметим, сейчас в регионе курсируют электрички Свердловской и Башкирской пассажирских компаний. Первая берет с пассажиров по 3 рубля 88 копеек за километр, вторая — 13 рублей 72 копейки. Субсидии из областного бюджета позволят рассчитывать стоимость проезда башкиры по сниженному тарифу. Так, башкирская сторона будет брать всего 2 рубля 60 копеек за километр.