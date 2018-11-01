/ Челябинские трамваи привели в восторг жительницу Германии

На странице женщины можно найти множество снимков этого вида транспорта.

Жительница Германии Катинка из города Дрохтерзен осталась под впечатлением от трамваев Челябинска. Женщина посетила южноуральскую столицу этим летом и сделала множество снимков данного вида транспорта.

Летние воспоминания! Я 2 дня провела в Челябинске, фотографировала трамваи и ездила на трамваях. Старые, но хорошие трамваи, аккуратные, очень хорошая система. Я сделала несколько фотографий. — процитировали девушку в группе «Челябинский трамвай».

Судя по записям на странице женщины, она является фанаткой трамваев. На стене у Катинки много фотографий как трамваев Челябинска и России, так и вагонов из других городов мира. В подписках у жительницы Германии также можно обнаружить многочисленные группы, посвященные рельсовому транспорту.