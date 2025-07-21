Спецрепортажи об Озерске, Снежинске и Трехгорном выйдут на ОТВ в августе

Журналисты покажут жизнь городов и предприятий, куда обычно доступ закрыт

Три серии специальных репортажей выйдут на телеканале ОТВ 6, 13 и 20 августа (16+). Они посвящены 80-летию атомной промышленности. А если точнее — закрытым городам Южного Урала.

«Мы побывали в Озерске, Снежинске и Трехгорном и сняли то, что находится на закрытых предприятиях. У нас есть эксклюзивные кадры, некоторое производство вообще никому до нас не показывали», — рассказала редактор областных программ Анастасия Плотникова.

Сейчас готовится первый спецрепортаж. Журналисты побывали на родине Игоря Курчатова в городе Симе. Они увидели место, где родился ученый, сняли уникальные экспонаты.

«Мы решили историю об Озерске подать через личность, через особенности судьбы и жизни Игоря Курчатова. Потому что именно он является основателем этого города. Это был потрясающий человек», — отмечает Анастасия Плотникова.

Часть репортажа посвятят истории. Значимое место отводится современному радиоизотопному производству, которое сейчас активно развивается на предприятии «Маяк». Там создают радиоактивные источники для ядерной медицины. Их используют при лечении очень тяжелых форм рака. Это одно из направлений гражданского производства.

Спецрепортажи станут частью большого проекта медиахолдинга «Первый областной» «Атом: история траектории», посвященного 80-летию отрасли. Журналисты «Первого областного» изучили архивные документы и провели интервью с историками, собрав неизвестные ранее факты о развитии мирного атома в регионе. Контент проекта разнообразен: тексты, видео, клипы, посты в соцсетях и подкасты о ядерной медицине.