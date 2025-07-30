Ядерщики Снежинска предлагали способ предотвращения землетрясений

Свою идею ученые закрытого города озвучивали 25 лет назад

У берегов Камчатки 30 июля произошло мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8 балла. Толчки ощущали на Сахалине и Курилах. Возможны афтершоки — повторные землетрясения. Первые цунами уже ударили о берега Камчатки и Японии, ожидаются новые. Угроза большой волны объявлена на Аляске, Гавайях и Тайване, в Китае, Перу, Мексике и Чили. Предотвращать землетрясения с помощью специальных подземных ядерных взрывов южноуральские ученые предлагали 25 лет назад — в 2000 году. ИА «Первое областное» публикует газетную заметку об инициативе ядерного центра имени Забабахина из Снежинска.

13 января 2000 года «Челябинский рабочий» написал: «Землетрясения можно предотвратить». В заметке сообщалось, что уникальной технологией для этого располагают только в Снежинске.

«Причина землетрясений известна. На протяжении многих миллионов лет некоторые участки земной коры очень медленно, но постоянно перемещаются или изменяют свою форму»,— говорится в материале.

Поводом для публикации, вероятно, послужили землетрясения в Турции и на Тайване. Были большие разрушения и человеческие жертвы.

Многочисленные сейсмические станции разных стран постоянно регистрируют колебания земных пород. По наблюдениям в разных точках Земли очень слабые землетрясения происходят постоянно и по нескольку раз в день. С помощью специальных расчетов сейсмологи могут предсказывать ожидаемую интенсивность, место и примерную дату предстоящих толчков. При этом эффективных способов предотвращения землетрясений не найдено.

«В 60—80-е годы XX столетия в разных странах мира сильные землетрясения наблюдались гораздо реже, чем в прошлые периоды или сейчас. Это объяснимо, если учесть, что в СССР, США и ряде других стран в эти годы регулярно проводились подземные ядерные взрывы»,— писали ученые РФЯЦ-ВНИИТФ.

Взрывные волны не угрожают людям, распространяются по планете и попадают в зоны, где будут землетрясения. Именно там происходит преждевременная встряска земной коры, что снимает ее напряжение.

«Конечно, с помощью регулярных подземных ядерных взрывов нельзя остановить процессы образования новых гор и долин. Но при этом вероятность крупных землетрясений в сейсмоопасных зонах становится заметно меньше, так как одно сильное землетрясение в конечном итоге заменяется несколькими более слабыми, происходящими в разное время»,— отмечали ядерщики.

Чтобы снизить вероятность крупных землетрясений в сейсмоопасных зонах, ученые Снежинска предлагали не так часто, как прежде, но регулярно проводить специальные подземные ядерные взрывы. При этом время должно быть указано сейсмологами, а контролировать процесс следует на международном уровне.

В конце заметки ее авторы напомнили, что в ядерном центре Снежинска уже давно разработаны и несколько лет успешно применялись в мирных целях специальные заряды малого диаметра (прочные, термостойкие, надежные), позволяющие решать в том числе проблему с землетрясениями.

В этом году в России отмечают 80-летие атомной отрасли. В честь юбилея ИА «Первое областное» запустило проект «Атом: история траектории». Мы уже рассказали о выборе места под первый в стране атомный реактор и его строительстве, о появлении Озерска и Снежинска. Нашли также первую публикацию в прессе о Челябинске-70.