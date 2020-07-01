Специалисты установили причину смерти хаски Арчи в Челябинской области

Вскрытие показало, что собака скончалась в результате огнестрельных ранений.

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Специалисты Челябинской ветстанции совместно с представителями Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории провели вскрытие хаски Арчи, с которым жестоко расправились на глазах у хозяйки. Собака скончалась от гиповолемического шока, пневматоракса, в результате нанесенных травматических повреждений огнестрельного характера, несовместимого с жизнью.

«Надеюсь, для тех, кто считал, что он утонул, вопрос закрыт. К вопросу, возникшему о пятидесяти гусях, которых якобы загрыз Арчи: специалисты не установили наличие мяса утки/гуся при исследовании содержимого желудка. Да и вопрос, по моему мнению, поднят поздно. Обычно при возникновении такого рода событий вызывают правоохранительные органы и обращаются в суд, а не берутся за ружье и идут к хозяевам убивать животное», — прокомментировал член Общественной палаты РФ Олег Дубровин.

Напомним, шокирующий случай жестокого обращения с животными произошел утром 27 июня в Сосновском районе. Девушка вместе с подругой выгуливала пса Арчи около небольшого карьера. Хаски увидел утку и хотел поиграть с ней, но оказалось, что на птицу ведет охоту мужчина с ружьем. Сначала он угрожал оружием девушкам, после чего три раза выстрелил в собаку. Питомец погиб, а охотника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Пока мужчине вынесена мера процессуального принуждения в виде обязательстве о явке. Обвинение в совершении преступления не предъявлено.